На ВДНХ восстановили исторический фонтан около павильона №30

Фонтан не работал более 40 лет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Керамическому фонтану около павильона № 30 "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ вернули исторический облик. Главным мотивом его оформления являются растения, собранные в букет, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы.

"Около павильона № 30 "Микробиологическая промышленность", которому вернули исторический облик, заработал восстановленный керамический фонтан. Он расположен справа от павильона и был сооружен в начале 1950-х годов. Почти все керамические детали заново отливали в мастерской по сохранившимся фрагментам и архивным материалам. Керамика фонтана уникальна", - говорится в сообщении.

Фонтан не работал более 40 лет. Целых деталей - как керамической облицовки, так и бетонного основания - не сохранилось, верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена. Оставшиеся керамические изразцы оказались сильно повреждены, слой глазури на них имел сколы и многочисленные мелкие трещины.

Верхняя чаша сделана полностью из керамики. Ствол (центральная часть) фонтана облицован различными керамическими деталями с изображением листьев и цветов. Высота фонтана составляет 3,38 м, диаметр бассейна (нижней чаши) - 4,21 м, средней чаши - 2,63 м, а верхней - 1,4 м.

"Были проложены новые инженерные коммуникации для работы фонтана, заменено фонтанное оборудование. Из бетона были отлиты нижняя и средняя чаши с центральным основанием, внутри которого проложены стальные трубки для подачи воды. Фонтан оборудован 17 форсунками - восемь нижних и одну центральную украшают початки из керамических маковых листьев. Сверху в чашах уложен декоративный слой, выполненный в технике терраццо, характерной для многих павильонов ВДНХ", - уточнили в пресс-службе.