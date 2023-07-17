В Подмосковье завершается формирование тела полигона "Воловичи"

Рекультивацию полигона планируется завершить в середине 2024 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Рекультивация полигона "Воловичи" в городском округе Коломна Московской области по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология" продолжается. На сегодняшний день завершается формирование тела полигона, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства экологии Подмосковья.

"Завершается формирование тела полигона "Воловичи" в городском округе Коломна. Помимо этого, близки к завершению работы по обустройству армогрунтовой стены. Параллельно продолжается устройство защитного экрана, систем сбора фильтрата и поверхностных стоков, а также системы дегазации", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Полигон "Воловичи" начал принимать отходы в начале 1990-х годов и завершил прием лишь в 2019 году, накопив за это время более 2,5 млн куб. м отходов. В настоящее время выполнение работ по рекультивации превысило 50-процентную отметку, плановый срок завершения работ - середина 2024 года.

Ранее сообщалось, что выполнено более 25% работ по рекультивации полигона "Лесная" в городском округе Серпухов.