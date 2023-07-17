Суд рассмотрит иск Покровского с требованием снять статус иноагента 1 августа

Это связано с неявкой представителя музыканта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 1 августа рассмотрит иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского на признание его иноагентом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В связи с неявкой представителя Покровского, который занят в другом процессе, суд принял решение отложить заседание до 1 августа 16:00 мск", - сказала судья Марина Патык, рассматривающая дело.

Покровский был включен в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Он подал иск к Минюсту с просьбой отменить это решение. С начала специальной военной операции на Украине Покровский высказывался резко против нее и записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Музыкант постоянно проживает в США.