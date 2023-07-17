Сын Краско сообщил, что артист остается в реанимации

Из-за последствий перенесенного инсульта состояние оценивается как средней тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Состояние народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного в Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, оценивается как средней тяжести, сообщил ТАСС в понедельник его сын Федор Краско. Актер пока остается в реанимации.

"Галлюцинаций больше нет, температура - 36,7. Состояние средней тяжести, из реанимации пока не переводят", - сказал собеседник агентства.

В субботу помощница Краско Дарья Пашкова сообщала об улучшении его самочувствия.

Как ранее сообщил концертный директор артиста Вячеслав Смородинов, Краско стало плохо в минувший четверг, когда он находился на даче в Ленинградской области. Он был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава России, где его поместили в реанимацию и прооперировали.

Иван Краско - артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. В сентябре прошлого года он отметил свое 92-летие. Более полувека Краско служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.