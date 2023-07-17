В Заполярье арктический фестиваль "Териберка" посетили 15 тыс. гостей

В 2023 году количество гостей превысило отметку и установило новый рекорд

МУРМАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. человек посетило VII Арктический фестиваль "Териберка", который прошел в выходные в одноименном старинном селе на берегу Баренцева моря. Количество гостей увеличилось на 4,5 тыс. по сравнению с предыдущим фестивалем, установив рекорд, сообщил в понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"За два дня гостями события стали порядка 15 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом количество гостей выросло на 4,5 тыс. человек", - сказал Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

Как уточнили ТАСС в комитете по туризму Мурманской области, с 2021 по 2023 годы фестиваль "Териберка" проходил в рамках плана председательства России в Арктическом совете, и количество гостей в эти годы росло кратно. "В 2021 году на фестиваль приехали 5 тыс. человек, в 2022-м - уже более 10 тыс., а в этом количество гостей превысило отметку, установив новый рекорд", - сказал собеседник агентства.

В официальном Telegram-канале фестиваля "Териберка" добавили, что 15 тыс. гостей смогли попробовать 27 тыс. порций блюд и 16 тыс. порций напитков арктической кухни, а также бесплатно отправить по России 13 тыс. открыток с видами Териберки. Природный парк с водопадом и пляжем "Яйца дракона" за фестивальные дни посетили порядка 5 тыс. человек.

Арктический фестиваль "Териберка" стал одним из самых популярных событийных мероприятий в Арктической зоне РФ. Фестиваль - призер национальной премии Russian Event Awards, а в 2023 году второй раз подряд был включен в топ-50 Национального календаря событий. Организаторами фестиваля "Териберка" являются Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по туризму Мурманской области при содействии администрации Кольского района, АНО "Мурманконгресс", АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" и федерального проекта "Гастрономическая карта России".