Первоклассники ЯНАО и донецкой Волновахи получат обновленную Арктическую азбуку в 2023 г.

В пресс-службе правительства региона отметили, что авторы придумали множество интерактивных заданий с наклейками и открытками

ТАСС, 17 июля. Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обновили в Год знаний Арктическую азбуку, рассказывающую о редких и вымирающих представителях флоры и фауны региона. Около 12 тыс. новых книг передадут не только ямальским первоклассникам, но и ученикам из подшефной Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в понедельник.

"В Год знаний, педагога и наставника все первоклассники Ямала и Волновахи получат обновленную Арктическую азбуку. Книга тиражом в 12 тысяч экземпляров будет представлена в школьных библиотеках и в лагерях, где отдыхают ямальские ребята: ВДЦ "Орленок", тюменских детских здравницах. Утвержденный макет издания передан в производство", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что авторы придумали множество интерактивных заданий с наклейками и открытками. С помощью QR-кодов дети будут смотреть мультфильмы о достопримечательностях и обитателях Арктики, также в азбуке прикреплена настольная игра в виде карты-бродилки. В разработке азбуке, помимо взрослых специалистов, участвовали дошкольники ЯНАО, которые 1 сентября 2023 года сядут за парты.

Впервые первоклассники Ямала получили Арктическую азбуку в начале прошлого учебного года. Ее создание было приурочено к Году экологии на Ямале.

14 июня 2022 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.