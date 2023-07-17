Благоустройство территории детсада в Молжаниновском районе Москвы выполнено на 85%

Также рядом со зданием детского сада строят новую школу на 1,1 тыс. мест

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Благоустройство территории детского сада на улице Синявинской в Молжаниновском районе, рассчитанного на 350 мест, выполнено на 85%. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Завершаются отделочные работы в здании детского сада на Синявинской улице в районе Молжаниновском. На 85% выполнено благоустройство территории. В трехэтажном здании площадью 6,7 тыс. кв. м будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для дошкольников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил глава департамента.

Групповые помещения оборудуют раздвижными шторами. Для развивающих занятий в здании предусмотрены кабинет (кружковая), музыкальный и физкультурный залы. Для малышей также оборудуют бассейн. Одновременно рядом со зданием детского сада ведется строительство новой школы на 1,1 тыс. мест.