В Подмосковье совершили около 3,4 млн поездок на арендованных электросамокатах

Наибольшее количество поездок совершили в Красногорске, Мытищах и Пушкинском

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 3,4 млн поездок на электросамокатах совершили жители и гости Московской области с начала открытия сезона их аренды на территории региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Московской области прошло 100 дней с момента запуска сервиса кикшеринга в апреле. <...> Прокатом электросамокатов уже воспользовались порядка 3,4 млн раз. Количество поездок в июне увеличилось на 12,5% по сравнению с маем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество поездок на арендованных электросамокатах совершили в Красногорске, Мытищах и Пушкинском, где в общей сложности зафиксировано более 560 тыс. поездок.

"Средняя продолжительность проката на территории Подмосковья на данный момент составляет 15 минут. Отметим, что чаще самокатами пользуются при поездках на небольшие расстояния, чтобы, например, доехать от ж/д станции до дома или на работу. Среднее расстояние - 5 км. А с начала работы сервиса в этом году самая длинная поездка была зафиксирована в Люберцах и составила 36 км", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что в 36 городских округах Подмосковья оборудовано свыше 7,8 тыс. виртуальных парковок в специальных зонах - возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. Всего к аренде в регионе доступно порядка 25 тыс. электросамокатов.