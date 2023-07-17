Толстой назвал теракт на Крымском мосту жестом отчаяния со стороны киевского режима

Вице-спикер Госдумы отметил, что за последние сутки террористическими формированиями Украины были совершены несколько атак на российские гражданские объекты и инфраструктуру

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Террористическую атаку на Крымский мост можно расценивать как глупость или жест отчаяния со стороны киевского режима, запугать россиян не получится. Такое мнение в понедельник выразил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Перед лицом угрозы наше общество всегда умело объединяться: консолидация и взаимовыручка в тяжелой ситуации всегда отличали русского человека, это часть нашего национального кода, если хотите. Запугать нас не получится. Раз своих целей теракт достичь не может, то его можно расценивать как глупость, либо как жест отчаяния со стороны противника", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за последние сутки террористическими формированиями Украины были совершены несколько атак на гражданские объекты и инфраструктуру. "Вчера была совершена атака на Севастополь - пострадал медцентр и гостиница; в Шебекино обстрелян рынок - погибла женщина, которая проезжала мимо на велосипеде. В Донецке опять прилеты по жилым домам, есть пострадавшие. Сегодня - теракт на Крымском мосту, погибли двое гражданских, которые ехали на отдых, девочка-подросток в больнице", - написал вице-спикер.

Толстой выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал "скорейшего выздоровления пострадавшим".