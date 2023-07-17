Наместника Киево-Печерской лавры поместили в спецкорпус СИЗО

Состояние здоровья митрополита Павла адвокат охарактеризовал как удовлетворительное

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел помещен в специальный корпус следственного изолятора, его состояние здоровья удовлетворительное. Об этом сообщил адвокат, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), Никита Чекман.

"Только что были у нашего клиента - митрополита Павла, с ним пообщались. Хочу сказать, что с ним сейчас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное. <...> Он находится в специальном корпусе, там, где находятся другие подозреваемые по статьям, которые расследует Служба безопасности Украины", - сказал Чекман в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале после посещения наместника в СИЗО.

Чекман рассказал, что Павлу сейчас носят передачи, чтобы обеспечить его всем необходимым для пребывания в изоляторе. Наместник лавры передал слова благодарности за поддержку и молитвы.

Адвокаты отметили, что условия содержания цивилизованные. Они также сообщили Павлу, что ведется сбор средств для внесения за него залога.

В конце марта власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля СБУ предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест на 60 суток. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. На следующий день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).