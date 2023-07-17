В Ростовской области остановили ремонтные работы на трассе в направлении новых территорий

Многие автомобили оказались в заторах из-за большого числа транспорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Ремонтные работы на трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с ДНР в Ростовской области временно приостановлены в районе административного пункта пропуска "Весело-Вознесенка" из-за потока транспорта, направляющегося в Крым после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве транспорта Ростовской области.

"Временно прекращены работы по ремонту участка дороги на трассе непосредственно на территории Весело-Вознесенки и перед пунктом пропуска до стабилизации ситуации с потоком транспорта, движущегося в новые территории", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ появились видео с потоком машин, следующих в направлении новых территорий. Автомобили оказались в заторах из-за большого числа транспорта.

Также пробки фиксировали и перед Ростовом-на-Дону на трассе М-4 "Дон" со стороны Краснодара. "Пробка образовалась из-за двух механических ДТП. В настоящее время последствия ликвидированы. Сотрудники ГИБДД регулируют движение в ручном режиме для скорейшей локализации последствий", - уточнили в региональном Минтрансе.

В министерстве ТАСС уточняли, что в настоящее время на территории региона работают две перехватывающие парковки в районе села Самбек и хутора Русский Колодец. Они вмещают до 500 машин. Там в настоящее время дежурят сотрудники МЧС и ГИБДД.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.