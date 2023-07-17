На улице Полбина в Москве построят культурно-досуговый центр "Печатники"

Площадь объекта составит около 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Культурно-досуговый центр планируется построить в Печатниках на юго-востоке столицы. Строительство будет вестись за счет городского бюджета, сообщила в понедельник председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Центр "Печатники" возведут по адресу: улица Полбина, владение 37.

"Объект будет компактным - на участке площадью около 0,25 га планируется построить двух-трехэтажное здание. Его площадь составит около 1,5 тыс. кв. м. Уверена, что этот центр станет достойным дополнением городской среды района", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточнили в ведомстве, сейчас участок свободен от застройки. "При этом у него хорошая транспортная доступность - рядом с будущим досуговым центром находится станция Депо МДЦ-2", - отметили в пресс-службе.

Княжевская добавила, что внешний вид и точный проект будут разработаны на более поздних стадиях реализации объекта.