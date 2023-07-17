В Думу внесли проект о приоритетном праве на отпуск для одиноких родителей с двумя детьми

Документом предлагается скорректировать порядок очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в понедельник внесли на рассмотрение палаты законопроект о предоставлении одиноким родителям с двумя и более детьми отпуска в удобное для них время. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторы инициативы предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей 262.3, согласно которой ежегодный оплачиваемый отпуск для одиноких родителей, имеющим двух и более детей, предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим ребенком 14 лет.

"Законопроектом предлагается скорректировать порядок очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, делая приоритетными одиноких родителей, имеющих двух и более детей", - говорится в пояснительных материалах к документу.

"Благодаря этой норме семья сможет провести отпуск в удобное для школьников время, оздоровиться на курортах, дети получат крепкий иммунитет на весь школьный год", - отметил Слуцкий в Telegram-канале фракции.

"Наша ключевая задача - удвоить в кратчайшие сроки население России, воспитать образованных, интеллектуально развитых и здоровых граждан. Поэтому тем, кому случилось поднимать детей "в одни руки", необходимо предоставить приоритетное право идти в отпуск", - написал Слуцкий.