Экскаватор-шоу пройдет в "Лужниках" в рамках Московского урбанфорума

Выступления состоятся с 1 августа по 10 сентября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Машинист компании МОЭК откроет бутылку воды, а также разрежет яблоко ножом и закроет спичечный коробок, управляя экскаватором. Выступления состоятся на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Комплекса городского хозяйства (КГХ) правительства Москвы.

"Виртуозное экскаватор-шоу покажем в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Многофункциональный экскаватор-погрузчик предназначен для землеройных, строительных, ремонтно-восстановительных и погрузочно-разгрузочных работ. Его задний ковш может меняться на гидромолот, способный вскрывать железобетонные конструкции", - значится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе комплекса, на форуме многотонная машина покажет необычные навыки.

"Машинист ПАО "МОЭК" ковшом экскаватора откроет стеклянную бутылку газированной воды, разольет ее по стаканам, разрежет яблоко ножом, закроет спичечный коробок зубом ковша и с точностью до миллиметра опустит груз на цепи в узкую трубу. На все это потребуется не больше 15 минут", - добавили в пресс-службе.

Выступления будут проходить с 1 августа по 10 сентября по пятницам и воскресеньям. Помимо экскаватор-шоу, посетители Московского урбанистического форума в "Лужниках" увидят 90 единиц коммунальной и спасательной техники.