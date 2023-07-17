В Вильнюсе запустили процесс десоветизации общественного пространства

Власти города обратились в центр изучения геноцида и резистенции с просьбой дать оценку названиям двух скверов и одной улицы

ВИЛЬНЮС, 17 июля. /ТАСС/. Вильнюс приступил к процессу десоветизации общественного пространства. Власти столицы Литвы обратились в центр изучения геноцида и резистенции с просьбой дать оценку названиям двух скверов и одной улицы. Об этом сообщила в понедельник журналистам председатель городской комиссии по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене.

"Просим оценить названия, связанные с Людасом Гирой, Саломеей Нерис и Пятрасом Цвиркой. Этими тремя именами мы не ограничимся. Они выбраны для того, чтобы начать процесс и двигаться дальше", - сказала председатель комиссии.

Как отметила Шерайте-Гогелене, власти сформировали рабочую группу, которая проведет идеологический аудит названий улиц, учреждений и памятных досок столицы. "Список будет передан на рассмотрение нашей комиссии", - сообщила председатель.

Закон о десоветизации общественного пространства, запрещающий пропаганду тоталитарных режимов, был принят Сеймом (парламент) Литвы в апреле текущего года. Людас Гира (1884-1946), Саломея Нерис (1904-1945) и Пятрас Цвирка (1909-1947) являются классиками литовской литературы. В укор им ставятся произведения советского периода и то, что в 1940 году в составе делегации они участвовали в Москве в заседании Верховного Совета СССР, на котором от имени Литвы была высказана просьба о принятии в состав Советского Союза.

Комиссия по исторической памяти намерена также заменить 16 мемориальных досок с параллельным текстом на русском языке или с упоминанием СССР. Еще несколько памятных знаков предлагается снять вообще. В их число попала памятная доска, посвященная знаменитому театральному актеру Василию Качалову (1875-1948). Под этим псевдонимом вошел в историю театрального искусства уроженец Вильнюса Василий Шверубович.