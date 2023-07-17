Вице-спикер Госдумы от ЛДПР призвал к жесткому ответу после теракта на Крымском мосту

Борис Чернышов также выразил соболезнования родным и близким погибших

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал к жестким ответным мерам после террористической атаки на Крымский мост. Об этом он написал в понедельник в Telegram-канале.

"Атака Крымского моста - это теракт. Погибли гражданские. Разобраться в происшедшем предстоит экспертам, но для меня вполне очевидно - чья грязная лапа приложилась к этому ЧП. Уверен: нужны жесткие ответные меры", - отметил он.

Чернышов выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал сохранять спокойствие. "Самое главное - сохранять спокойствие и дать компетентным органам сделать свою работу. Вылазки диверсантов нацелены в первую очередь на то, чтобы посеять панику. Не доставим им такой радости", - заключил депутат.