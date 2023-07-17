Министры образования стран БРИКС договорились создать независимый рейтинг университетов

Согласно заявлению Минобрнауки РФ, замминистра образования КНР отметил, что новый рейтинг должен быть основан не на количественных, как западные аналоги, а на качественных показателях

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министры образования России и стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на заседании в Южноафриканской Республике договорились о создании независимого рейтинга университетов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобрнауки России по итогам заседания.

"Решение о создании независимого рейтинга университетов поддержали министры образования стран БРИКС. Заседание состоялось в провинции Мпумаланга (ЮАР)", - говорится в сообщении.

Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, представлявший российскую делегацию, отметил, что отечественные вузы столкнулись с политически мотивированным ограничением их участия в существующих международных рейтингах. "От таких действий западных стран не застрахован ни один университет, поэтому мировое образовательное сообщество нуждается в создании нового рейтинга, основного на объективных данных и пользующегося всеобщим доверием", - сказал он.

"Остальные страны БРИКС поддержали этот подход. В частности, замминистра образования КНР заявил, что новый рейтинг должен быть основан не на количественных, как западные аналоги, а на качественных показателях", - отмечается в сообщении министерства.