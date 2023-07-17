Собянин: в 99 поликлиниках Москвы провели капремонт по новому стандарту

Мэр Москвы уточнил, что головное здание детской городской поликлиники №133 на Смольной фактически перестроили

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты отремонтировали уже 99 поликлиник в Москве по новому стандарту, в понедельник открыли две детские поликлиники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве капитально отремонтировали уже 99 поликлиник. Сегодня приняли первых пациентов две детские поликлиники в районах Левобережном и Северное Измайлово. Головное здание детской городской поликлиники №133 на Смольной фактически перестроили. Поставили новейшее оборудование. Здесь ведут прием врачи-педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург и другие специалисты. В этом здании медпомощь получают около 19 тыс. детей и подростков района Левобережного", - написал Собянин.

Он отметил, что первый филиал ДГП №122 на Щёлковском шоссе обслуживает больше 14 тыс. пациентов. В поликлинике - самое современное оборудование, в том числе цифровой рентген и офтальмологическая аппаратура. Капитальный ремонт проведен по новому московскому стандарту. Оборудование поликлиник интегрировано с единым медицинским цифровым пространством Москвы. Например, снимки лучевых исследований сразу загружаются в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС.

Большое внимание специалисты уделили благоустройству территорий у детских поликлиник. Около ДГП №133 обустроили игровую площадку, в осенне-зимний период на территории высадят деревья и кустарники. А у ДГП №122 эти работы уже провели.