Четыре туристических маршрута РФ получили статус национальных

При этом два проекта - "Императорский маршрут" и "Легенды Дагестана" - должны быть доработаны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Четыре российских туристических маршрута получили статус национальных, они расположены в Свердловской и Нижегородской областях, Санкт-Петербурге и Дагестане, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По итогам заседания экспертного совета по определению национальных туристских маршрутов такой почетный статус получили четыре маршрута. Это "Императорский маршрут" (Свердловская область), "С умыслом #PROпромыслы" (Нижегородская область), "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба" (Санкт-Петербург) и "Легенды Дагестана" (Республика Дагестан)", - отмечается в сообщении.

При этом два проекта - "Императорский маршрут" и "Легенды Дагестана" - должны быть доработаны. В частности, Свердловской области и региональным туроператорам нужно сформировать четкий график заездов, а дагестанским компаниям - оптимизировать логистику и безопасность на отдельных участках. За исполнением этих рекомендаций будут следить в Минэкономразвития. Маршрут Волгоградской области отправлен на доработку, уточнили в АТОР.

Исполнительный директор АТОР и сопредседатель экспертного совета Майя Ломидзе отметила, что в работе у экспертов сейчас 48 маршрутов от 28 субъектов РФ.

"Выбранная концепция национальных туристических маршрутов - не просто часть национального проекта, но еще и хороший инструментарий для региона, позволяющий сформировать большой дополнительный поток туристов. Мы надеемся, что целевой показатель, касающийся всех национальных туристических маршрутов - увеличение турпотока на 25% на следующий сезон на маршруте, будет легко достигнут", - подчеркнула она.