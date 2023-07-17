Около 2 тыс. автомобилей туристов могут покинуть Крым до среды

По словам главы РСТ Ильи Уманского, жалобы от туристов не поступали

ТАСС, 17 июля. Количество находящихся на отдыхе в Крыму автотуристов может достигать нескольких тысяч, и около 1-2 тыс. автомобилей гостей полуострова, по предварительным прогнозам, покинет полуостров до среды. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Цифра находящихся в Крыму автотуристов вполне может достигать нескольких тысяч, может быть, это десяток тысяч автомобилей. Мы оцениваем, что сейчас выезжает в течение сегодняшнего и завтрашнего дня, по нашим прогнозам, около 20 тыс. туристов. Из них от 1 тыс. до 2 тыс. автомобилей должны покинуть полуостров сегодня и завтра", - сказал он.

По словам Уманского, жалобы от туристов в РСТ пока не поступали. Власти Республики Крым действуют на опережение ситуации, в частности, заявлено о создании мест на восточном берегу для временного размещения отдыхающих, которые выехали из отелей и гостиниц и, находясь в дороге, смогут задержаться и выждать ситуацию.

"Если у путешественника закончились средства на продление проживания, отельеры готовы будут его продлить бесплатно. Речь не идет о проживании на протяжении нескольких недель, а о коротком сроке. Мы связались с отелями и они заявляют, что по необходимости они также готовы оперативно возвращать деньги, - для того, чтобы туристы, которые сейчас движутся в сторону Крымского моста на отдых, смогли забронировать что-то другое и внести оплату для размещения где-то на материке, в частности в Краснодарском крае", - добавил собеседник агентства.