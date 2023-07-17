В парке "Остров мечты" подготовят 20 тематических зон к фестивалю "День Индии"

Фестиваль пройдет с 10 по 13 августа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 30 свадеб и 20 тематических зон подготовят в парке "Остров мечты" в Москве к фестивалю "День Индии", который пройдет с 10 по 13 августа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе парка.

"С 10 по 13 августа в южном ландшафтном парке "Острова мечты" состоится большой праздник дружбы - этнический фестиваль "День Индии". <…> С 10 по 13 августа посетители "Острова мечты" - пространства для развлечений и отдыха - смогут посетить 20 атмосферных тематических зон. Насыщенная программа подготовлена на главной сцене фестиваля: здесь свои лучшие номера и мастер-классы покажут более 200 танцоров из Индии и России", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что также для посетителей будет открыт индийский базар с кулинарными мастер-классами, пройдут занятия по йоге и аюрведе, а также состоятся показы кинолент Болливуда и детский шахматный турнир. Все мероприятия на фестивале бесплатные. Одной из главных точек притяжения гостей праздника станет Himalaya Relax Zone - пространство для отдыха, йоги и медитации. В 2023 году преподаватели из 75 школ со всей России проведут занятия для всех возрастов, а также познакомят с философией йоги и ответят на вопросы гостей.

На аллее у фонтанов раскинется большой индийский базар - более 120 киосков с аутентичными товарами. Здесь посетители смогут приобрести специи и натуральную косметику, украшения ручной работы, традиционные сари и предметы мебели из красного дерева. В зоне фуд-корта будут работать более 30 кафе индийской кухни, в которых гости смогут оценить пряные блюда и необычные сочетания специй. Главным гастрономическим открытием фестиваля 2023 года станет популярное в Индии зерно - просо. В интерактивной зоне My India известные шеф-повара поделятся с гостями оригинальными рецептами и секретами приготовления блюд из крупы проса.

"Каждый день у посетителей будет возможность посмотреть индийские фильмы: в течение дня - в специализированных тематических шатрах, а после заката - в кинотеатре "Острова мечты" под открытым небом. На большом экране покажут классику Болливуда, а также новинки индийского проката. А 12 августа продет детский шахматный турнир", - добавили в пресс-службе.

Самым ярким событием "Дня Индии" станет праздник красок Холи, который в этом году будет проходить три дня - с 11 по 13 августа. Все участники смогут приобщиться к торжеству, используя экологичные краски, которые можно приобрести на фестивале. Кульминацией "Дня Индии" станет фестиваль колесниц Ратха-Ятра, который состоится 13 августа. Более 100 танцоров в праздничных национальных одеждах провезут по аллее у фонтанов большую колесницу, украшенную яркими цветами и тканями.