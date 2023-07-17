В Тамбовской области специалисты ведущих творческих вузов будут обучать одаренных детей

Также будут проводить стажировки, курсы подготовки и повышения квалификации педагогов, организовывать симпозиумы, конференции, семинары и творческие смотры

ТАСС, 17 июля. Власти Тамбовской области договорились с четырьмя ведущими творческими вузами России о сотрудничестве в обучении одаренных детей в регионе. Мастер-классы будут проходить в обновленной школе искусств в музее-заповеднике Рахманинова, специалисты вузов также помогут в подготовке кадров творческих профессий и в организации стажировок, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"Соглашение подписали: Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского, Российская академия музыки имени Гнесиных, Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г.Строганова, Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л. В. Собинова", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения в 2023-2024 учебном году в музее-заповеднике С. В. Рахманинова "Ивановка" Уваровского района откроется обновленная детская школа искусств. Преподаватели ведущих музыкальных вузов страны будут проводить в ней мастер-классы, семинары и лекции для детей Тамбовской области. В дальнейшем ее планируется преобразовать во Всероссийскую детскую музыкальную академию. В ее структуру войдут отделения инструментально-исполнительского мастерства, вокального и хорового пения, театрального творчества, изобразительного и декоративно-прикладного искусств, а также хореографическое отделение.

Также, специалисты вузов будут проводить стажировки, курсы подготовки и повышения квалификации педагогов, организовывать симпозиумы, конференции, семинары, творческие смотры, фестивалей и другие мероприятия. "Тамбовская область - это территория развития культурного потенциала, точка культурного роста на карте России. <…> Сегодня, когда в условиях внешнего давления осуществляются попытки "отменить" русскую культуру, это особенно важно. Ведь с участием ведущих музыкальных вузов страны мы сможем не только выявлять и растить таланты во всей России, но и внесем свой вклад в экспорт отечественной культуры", - приводит пресс-служба слова главы региона Максима Егорова.

Село Ивановка тесно связано с жизнью и творчеством композитора Сергея Рахманинова. Он часто жил и работал в имении Ивановка Уваровского района, во время революции и в последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о его воссоздании и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей Рахманинова был преобразован в музей-усадьбу, затем он получил статус заповедника.