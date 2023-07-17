Около 150 автомобилей ждут отправления на паромной переправе со стороны Керчи

Для туристов организовано питание, подвоз воды

КЕРЧЬ, 17 июля. /ТАСС/. Почти 150 легковых автомобилей ждут отправления на паромной переправе со стороны Керчи, остальной транспорт на время ожидания будет перенаправлен на новую площадку, сообщил ТАСС представитель администрации Керчи.

"Те люди, которые были возле моста, их сейчас аккумулируют там. Если накопитель там будет заполнен, их переправляют на подготовленную площадку под легковые автомобили. Здесь организовано питание, подвоз воды, организовываются дополнительные туалеты, питание и вода", - сказал собеседник агентства, уточнив, что около 150 автомобилей находятся на переправе.

Ранее ТАСС сообщал, что специальная площадка развернута на территории старого аэропорта в Керчи для легковых автомобилей, которые ожидают очереди на Керченскую переправу. Ее развернули рядом с площадкой-накопителем для грузового транспорта, которая была открыта после теракта на Крымском мосту осенью 2022 года. Здесь уже подготовлены биотуалеты, запасы воды, созданы все необходимые условия для людей.

Ранее сообщалось, что паромная переправа, остановленная накануне, возобновляет работу. Благодаря ей Керченский пролив смогут преодолеть легковые автомобили, пока перекрыт Крымский мост. Однако со стороны Керчи попасть на паром можно только по талонам.