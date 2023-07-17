На Дальнем Востоке прогнозируют подтопления в ближайшие дни

Специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России сообщили, что на реках ожидаются формирование дождевых паводков и подъемы уровней воды до подтопления инфраструктуры

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Дождевой паводок ожидается в ближайшие дни в ряде регионов Дальнего Востока, сообщили ТАСС во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

"В ближайшие дни на реках южной части Приморского края прогнозируется формирование дождевых паводков. Здесь высока вероятность подтопления дорог, мостов и придомовых территорий. На территории Республики Бурятия в ближайшие сутки-двое на реках юго-западных и северных районов возможны подъемы уровней воды с выходом ее на пойму и подтопление объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Якутии в Среднеколымске возможно повышение уровня реки Колымы и подтоплением низкопойменных мест. В Амурской области ожидаются сильные дожди и вода на малых реках может подтопить объекты инфраструктуры. Из-за порывов ветра до 25 м/с и сильных осадков возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения на территории Забайкальского, Хабаровского, Камчатского краев и Иркутской области.

Одновременно с этим на северо-востоке и юго-востоке Якутии, севере Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа и северо-западе Магаданской области ожидается сильный ветер и дефицит осадков. Температура до плюс 31 градуса прогнозируется на юго-востоке Якутии и севере Хабаровского края. В этих регионах возможны крупные природные пожары, отмечают ученые в своем прогнозе.

На Вятке у Кирова сохранятся низкие уровни воды, затрудняющие судоходство.