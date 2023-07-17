В Крыму заявили, что последствия теракта на мосту будут устранять в рамках режима ЧС

Главам администраций Керчи, Феодосии, Джанкоя, а также Ленинского и Белогорского районов поручено оборудовать места для площадок отстоя автобусов и грузовиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Последствия теракта, произошедшего в понедельник утром на Крымском мосту, будут устранять в рамках режима чрезвычайной ситуации, введенного в 2021 году после подтоплений в Восточном Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

"Ликвидация последствий ЧП на Крымском мосту будет проводиться в рамках режима ЧС, введенного еще в 2021 году из-за подтоплений в Восточном Крыму", - сказали в пресс-службе.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале уточнил, что по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе будет организован постоянно действующий оперативный штаб, главам администраций Керчи, Феодосии, Джанкоя, а также Ленинского и Белогорского районов поручено оборудовать места для площадок отстоя автобусов и грузовиков, пока действуют ограничения движения по Крымскому мосту, а также пункты обогрева и питания для людей.

"Привести в готовность к применению резервные источники питания, обеспечить запас топлива к ним и средства их доставки. Также будет обеспечено развертывание стационарных и мобильных пунктов временного размещения с соблюдением необходимых мер по обеспечению санитарных требований и первоочередного жизнеобеспечения размещенных в них граждан", - добавил Садаклиев.