Первый после теракта на Крымском мосту паром с автомобилями отправился из Керчи в Тамань

Перевозка транспорта и пассажиров осуществляется бесплатно

КЕРЧЬ, 17 июля. /ТАСС/. Первый после теракта на Крымском мосту паром "Лаврентий" с автомобилями отправился из Керчи в Тамань, сообщил в понедельник журналистам гендиректор "Крымские морские порты" Николай Зеленкевич.

"Ночью мы не работали по ряду причин, сейчас работа началась. В первый рейс [паром] "Лаврентий" пошел, [на нем переправляются] 29 транспортных средств и 90 пассажиров. Паромное сообщение осуществляется по короткому плечу, перевозка транспорта и пассажиров - бесплатно, есть усиление по досмотровым операциям", - сказал Зеленкевич.

Как отметил Зеленкевич, на пароме отправлены грузовые автомобили, которые находились в чистой зоне. В настоящее время накопилось некоторое количество транспорта, но работа налажена и ведется в штатном режиме.