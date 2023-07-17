17 июля, 10:55,
обновлено 17 июля, 11:15

Первый после теракта на Крымском мосту паром с автомобилями отправился из Керчи в Тамань

Обстановка на территории накопительной площадки Керченской паромной переправы
© Елена Гриценко/ Сергей Мальгавко/ ТАСС

Перевозка транспорта и пассажиров осуществляется бесплатно

КЕРЧЬ, 17 июля. /ТАСС/. Первый после теракта на Крымском мосту паром "Лаврентий" с автомобилями отправился из Керчи в Тамань, сообщил в понедельник журналистам гендиректор "Крымские морские порты" Николай Зеленкевич.

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"Ночью мы не работали по ряду причин, сейчас работа началась. В первый рейс [паром] "Лаврентий" пошел, [на нем переправляются] 29 транспортных средств и 90 пассажиров. Паромное сообщение осуществляется по короткому плечу, перевозка транспорта и пассажиров - бесплатно, есть усиление по досмотровым операциям", - сказал Зеленкевич.

Как отметил Зеленкевич, на пароме отправлены грузовые автомобили, которые находились в чистой зоне. В настоящее время накопилось некоторое количество транспорта, но работа налажена и ведется в штатном режиме. 

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© Информационное агентство ТАСС
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