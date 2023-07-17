17 июля, 10:49

На северо-востоке Москвы открыли клуб документального кино для пенсионеров

В рамках встреч организован просмотр фильмов по направлениям наука и технологии, архитектура, география, живая природа, литература и искусство, история

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Клуб документального кино "Хочу все знать" открыли для участников проекта "Активное долголетие" в московском районе Свиблово, на северо-востоке города. Об этом сообщает в понедельник префектура Северо-Восточного административного округа столицы.

"Центр московского долголетия "Свиблово" открыл для пенсионеров клуб документального кино "Хочу все знать", вступить в него может любой желающий", - сказали в префектуре со ссылкой на местный филиал центра социального обслуживания "Ярославский".

В частности, пояснили здесь, в рамках встреч участников клуба организован просмотр познавательных фильмов по нескольким направлениям: наука и технологии, архитектура, география, живая природа, литература и искусство, история. 

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