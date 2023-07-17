17 июля, 11:03

Жители Зеленограда смогут бесплатно посетить консультацию психолога

Встреча с психологом по теме: "Кризисы семейной жизни. Как вернуть тепло и любовь в наши отношения?" пройдет 18 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Жители Зеленограда смогут посетить консультацию психолога на тему кризисов в семейной жизни. Об этом сообщает в понедельник префектура Зеленоградского административного округа столицы.

"На протяжении долгого времени совместно с нашими друзьями из московской службы психологической помощи населению мы устраиваем полезные встречи, на которых обсуждаем с вами актуальные темы современного мира, нашей с вами жизни, будней и жизни наших детей", - сказали в префектуре. Здесь отметили, что во вторник, 18 июля, пройдет встреча с психологом по теме: "Кризисы семейной жизни. Как вернуть тепло и любовь в наши отношения?".

Встречу, как пояснили здесь, проведет практикующий специалист московской службы психологической помощи населению. 

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