В ЛНР назначили главу Фонда развития промышленности

Им стала Виолетта Воробьева

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Директором фонда развития промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) назначили Виолетту Воробьеву. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли ЛНР.

"Директором Фонда развития промышленности Луганской Народной Республики назначена Виолетта Вениаминовна Воробьева. <…> До назначения на должность исполняла обязанности начальника управления инвестиционной и промышленной политики департамента экономического развития города Севастополя", - говорится в сообщении.

Воробьева с 2010 работала главным специалистом отдела по работе с депутатами и постоянными комиссиями исполнительного аппарата Севастопольского городского совета. В период с 2014 по 2016 годы занимала пост замначальника управления промышленности Департамента промышленности и сельского хозяйства Севастополя. С 2016 года работала в Департаменте экономического развития Севастополя.

22 марта врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что правительство республики создало Фонд развития промышленности. На тот момент около 20 предприятий уже планировали подать заявку на получение займа. 10 июня министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов сообщил ТАСС, что региональный Фонд развития промышленности планирует выдать займы предприятиям республики на сумму свыше 950 млн рублей.