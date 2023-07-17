Под Калининградом Дом Наполеона и замок XIII века благоустроят по льготным займам

Общая сумма финансовой поддержки этих проектов составляет почти 900 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Пять объектов культурного наследия в Калининградской области, в числе которых "Дом Наполеона", орденский замок XIII века, дома постройки конца XIX века благоустроят в Калининградской области по губернаторской программе льготного финансирования исторических памятников. На эти цели выделяется почти 900 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Льготные займы и субсидии одобрены для реализации в регионе еще пяти инвестпроектов, связанных с ремонтом, благоустройством и ревитализацией исторических сооружений на территории Гурьевска, Советска, Гусева, Правдинска и поселка Железнодорожный. По информации областного центра "Мой бизнес", общая сумма финансовой поддержки этих проектов в рамках программы вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот составляет 887,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, инвестор одного из старейших объектов культурного наследия региона - орденского замка Нойхаузен планирует создать замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу, оранжерею. На эти цели проекту в рамках губернаторской программы одобрено выделение 352,5 млн рублей.

На восстановление "Дома Наполеона" постройки не позднее XVIII века в Правдинске (Фридланде до 1946 года) направляется 61 млн рублей, информирует пресс-служба. Нынешний пользователь объекта - индивидуальный предприниматель Евгений Белозерцев намерен максимально сохранить исторический облик памятника и разместить в нем музей, кафе и апарт-отель. По данным историков, предполагается, что французский император останавливался именно в этом здании в 1807 году, после Фридландского сражения между французской и русской армиями.

Гостиничным комплексом станет один из старинных домов в городе Гусеве, на "преображение" которого выделяется 249 млн рублей. В городе Советске (бывший Тильзит) в историческом здании второй половины XIX века - бывшем доходном доме разместится гостиница "Тильзитская усадьба", на что регион предоставляет инвестору 200 млн рублей. Благодаря программе планируется также восстановить в прежнем виде один из практически полностью разрушившихся фахверковых торговых складов в поселке Железнодорожный.

В пресс-службе отмечают, что программа вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот была разработана в Калининградской области в 2020 году. Она помогает создавать точки притяжения для туристов и новые рабочие места для жителей области на базе объектов, имеющих историческую ценность и туристическую привлекательность. На эти цели предприниматели получают беспроцентный заем до 500 млн рублей на срок до 15 лет. Одновременно с утверждением займа заявителю одобряется предоставление безвозмездной финансовой поддержки в размере займа в случае, если он выполнит заявленные обязательства по проекту. На сегодня в программе участвуют 16 проектов.