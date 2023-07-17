17 июля, 12:25

Движение машин между Крымом и материком организуют через Мариуполь и Мелитополь

В МВД ДНР заверили, что сотрудники ГИБДД окажут максимальное содействие участникам дорожного движения

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта между Крымом и другими регионами России будет осуществляться через Мариуполь и Мелитополь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Автомобильное сообщение с Республикой Крым для транзитного транспорта сохраняется по альтернативному сухопутному маршруту Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В МВД заверили, что сотрудники ГИБДД окажут максимальное содействие участникам дорожного движения. На стационарных постах, а также у инспекторов нарядов ДПС водители могут получить информацию о маршруте движения до Крымского полуострова, местах остановки и стоянки, объектах придорожного сервиса и заправочных станциях.

Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова сообщила ТАСС, что снабжение и передвижение туристов и жителей Крыма будет обеспечено морским и наземным путями через новые регионы. 

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