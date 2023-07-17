Павильон "Атом" на ВДНХ оснастят передовыми инженерными системами

Как уточнили в Москомархитектуры, в павильоне будет комфортно круглый год за счет продуманной системы влажности и температуры в помещениях

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Павильон "Атом" на территории ВДНХ будет оснащен передовыми инженерными системами. Павильон откроется в ноябре 2023 года и станет новой культурно-образовательной площадкой для взрослых и детей, сообщил в понедельник главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Новое музейное пространство - это сложный и продуманный до мельчайших деталей "организм", оснащенный самыми современными решениями для создания комфорта посетителей. За белоснежными фасадами с ламелями размещены инженерные системы. Одной из главных задач было сохранить единый объем здания и скрыть все коммуникации. В итоге проектировщики UNK нашли интересное решение: за счет того, что шелкография на стеклах в точности повторяет рисунок решеток, фасад смотрится единым целым", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточнили в ведомстве, в "Атоме" будет комфортно круглый год за счет продуманной системы, обеспечивающей оптимальные параметры микроклимата - влажность и температуру в помещениях. Для зимнего периода в проекте предусмотрена возможность получения свободного холода free-cooling для работы фанкойлов (устройства охлаждения/ нагрева воздуха) без энергозатрат, с помощью группы наружных теплообменников - сухих охладителей.

"Система хорошо зарекомендовала себя при работе в больших помещениях с большим остеклением. Она не только исключает зоны перегрева, но и эффективно распределяют потоки нагретого воздуха по стеклянным стенам павильона и всему объему фойе", - добавили в пресс-службе.

Как отметил технический директор UNK engineering Алексей Милованов, в летний период, в зависимости от числа посетителей, в павильоне предусмотрена возможность охлаждения воздуха не только фанкойлами, установленными под потолком, но и внутрипольными конвекторами, расположенными по периметру витражей. "Вентиляционные установки "Атома" позволяют поддерживать заданные параметры чистоты, температуры и влажности свежего воздуха, а также утилизировать воздушные массы. Это достигается за счет фильтров, секций обеззараживания (УФ-ламп), воздухонагревателей, воздухоохладителя, рекуператора и адиабатических увлажнителей", - заверил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что площадь выставочного центра составит около 25 тыс. кв. м. Одновременно в нем смогут находиться до 2,1 тыс. человек. В павильоне будут проводиться выставки, лекции и деловые встречи. На крыше появится ресторан с витражным остеклением и террасой, откуда посетителям откроется панорамный вид на главную аллею ВДНХ.