Две женщины обвинили в насилии еще одного участника группы Rammstein

Выдвинули ли они официальные обвинения, не уточняется

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Две женщины обвинили еще одного участника известной германской рок-группы Rammstein - клавишника Кристиана Флаке Лоренца - в сексуальном насилии. Ранее подобные обвинения выдвигались против солиста коллектива Тилля Линдеманна, говорится в опубликованном в понедельник материале, подготовленном порталом германского радио NDR совместно с газетой Süddeutsche Zeitung.

Они указывают со ссылкой на предполагаемых потерпевших, что первый инцидент произошел в декабре 2002 года в загородном доме Лоренца в федеральной земле Бранденбург. Семнадцатилетняя поклонница группы согласилась поехать туда по приглашению Линдеманна после автограф-сессии по случаю презентации его книги. По словам девушки, пока она пребывала в "полубессознательном состоянии на фоне сильного алкогольного опьянения", Лоренц якобы "вступил с ней в близость". Отмечается, что согласия с ее стороны не было, при этом действиям клавишника девушка "не сопротивлялась и о своем нежелании не заявляла".

Другой инцидент якобы случился после концерта тогда еще малоизвестной группы в феврале 1996 года в отеле германского города Гера. Предполагаемая жертва насилия потеряла сознание после совместного распития спиртных напитков вместе с Линдеманном, Лоренцем и барабанщиком группы Кристофом Шнайдером. На утро, по ее собственным словам, она "очнулась на полу без одежды с лежащим рядом клавишником, испытывая сильную боль в области живота". Газета и портал не уточняют, выдвинули ли женщины официальные обвинения.

За последние несколько недель германские СМИ сообщили о нескольких обращениях в следственные органы в связи с предполагаемыми случаями домогательств со стороны солиста группы Rammstein. Первое поступило от одной из поклонниц группы, которую после концерта в Вильнюсе 22 мая якобы пригласили на закрытую вечеринку с участием фронтмена. Девушка утверждает, что на этой вечеринке ей подмешали в напитки наркотические вещества. Музыканты группы Rammstein категорически отвергли все обвинения.

12 июля прокуратура Берлина сообщила, что начала предварительное расследование в отношении Линдеманна по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов.