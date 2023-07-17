В Греции обнаружили регалии первого короля страны Оттона

Их нашли в запасниках бывшей загородной королевской резиденции в местечке Татой

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Регалии первого короля Греции Оттона (1832-1862 годы) - корона, скипетр и меч - обнаружены в очень хорошем состоянии в запасниках бывшей загородной королевской резиденции в местечке Татой под Афинами. Об этом сообщило в понедельник Министерство культуры Греции.

По данным ведомства, королевские регалии были обнаружены в Татое во время работы по документированию культурных ценностей и движимых предметов бывшей загородной королевской резиденции чиновниками министерства культуры. "Королевские регалии, о которых было много разговоров и спекуляций, часто фантастических, были найдены в очень хорошем состоянии, добротно сохранялись и были тщательно упакованы", - отметило ведомство.

Министр культуры Лина Мендони, которую сразу же проинформировали о находке, поблагодарила компетентные службы своего ведомства "за крайне кропотливую, планомерную научную работу, которую они проводят на Татое в последние годы". "Обнаружение королевских регалий Оттона, короля Греции, было неожиданным. Они имеют чрезвычайно важное значение для греческого государства, независимо от произошедших государственных изменений. Эти регалии являются первыми официальными знаками отличия нового греческого государства и осязаемо свидетельствуют о его преемственности с течением времени", - сказала министр.

По ее словам, очевидно, что королевские регалии принадлежат греческому народу и нации. После завершения работ по их консервации данные предметы после соответствующей консультации с премьер-министром и председателем парламента будут переданы главному законодательному органу для постоянной демонстрации в Зале трофеев парламента, который размещается в бывшем афинском дворце короля Оттона, сообщила Мендони.