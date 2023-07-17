В Севастополе заявили о полном обеспечении топливом и запасами продовольствия

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Наталия Скорюкова отметила, что проблем с продовольствием в городе также нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя заявили, что город полностью обеспечен топливом, проблем с продовольствием из-за утренней атаки на Крымский мост и повреждения дорожного полотна, также нет. Об этом в понедельник сообщили на аппаратном совещании городского правительства.

"Были небольшие задержки вагонов, которые поставляют топливо, сейчас все работает в штатном режиме, город обеспечен топливом. Месячный запас есть. Бензовозы заполняют системы на заправках", - сказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, добавив, что топливно-энергетических рисков для города нет.

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова отметила, что проблем с продовольствием в городе также нет. "Товарный запас на потребительском рынке Севастополя находится в достаточном объеме, запасы базовых продуктов в штатном режиме. Ажиотажного всплеска спроса и изменения цен не зафиксировано", - сообщила она, подчеркнув, что основной способ доставки продукции в город - сухопутный, срывов в поставках нет.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.