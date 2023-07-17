Керченская переправа доставляет грузовики с лекарствами и скоропортящимися продуктами

Также перевозят пассажиров рейсовых автобусов

КЕРЧЬ, 17 июля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа в понедельник днем начала в первую очередь перевозить грузовики со скоропортящимися товарами, лекарствами и товарами первой необходимости, сообщается в Telegram-канале Минтранса Республики Крым. В Минтрансе РФ в свою очередь уточнили, что перевозка легковых автомобилей в направлении Крыма с помощью Керченской паромной переправы пока не предусматривается

"Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт с приоритетными видами товаров - скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости. Также через Керченский пролив перевозят пассажиров рейсовых автобусов", - говорится в сообщении.

В свою очередь в сообщении Минтранса РФ на официальном сайте отмечается, что перевозка легковых автомобилей на паромах пока не предусматривается. "В случае изменения порядка перевозки автомобилисты будут дополнительно проинформированы", - говорится в сообщении.

Переправа, которая приостановила работу в воскресенье, возобновила рейсы в понедельник утром и принимала только легковые автомобили. К обеду было принято решение перевозить исключительно грузовой транспорт, при этом легковой направляли по сухопутному коридору через новые регионы России.

Как уточнили в региональном ведомстве, легковые автомобили и грузовики с неприоритетными грузами сейчас направляют по альтернативному сухопутному пути. По словам корреспондента ТАСС, который находится на пункте погрузки в Керчи, на площадке накапливаются легковые автомобили, которые ждут прибытия очередного парома. По данным пресс-службы МВД Донецкой Народной Республики (ДНР), движение автотранспорта между Крымом и другими регионами России сохраняется по сухопутному маршруту Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь.

Нагрузка на переправу возникла после того, как в ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост - об атаке сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное сообщение уже возобновлено.