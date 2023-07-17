На Ставрополье начался пилотный интенсив сообщества "Россия - страна возможностей"

По словам заместителя гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрия Гужели, сообщество будет работать с региональной властью, формировать и реализовывать проекты по развитию городов, районов, регионов

СТАВРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Представители 10 регионов России стали участниками первого образовательного интенсива сообщества президентской платформы "Россия - страна возможностей" на Ставрополье. Результатом обучения станет план работы команд на год, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе платформы.

"Участники из 10 пилотных регионов страны в течение трех дней будут учиться командообразованию, планированию и эффективному взаимодействию с органами власти. <…> Образовательная часть представлена разбором эффективных моделей, механик и инструментов развития сообществ. В результате работы команд будут сформированы планы деятельности на ближайший год, а также план-график поддерживающих мероприятий", - говорится в сообщении.

Сообщество "Россия - страна возможностей" - это новый формат постконкурсного сопровождения участников проектов президентской платформы. "Сообщество будет работать в тесной связи с региональной властью, будет формировать и реализовывать проекты, которые направлены на развитие родного города, района, региона. Именно поэтому в образовательном интенсиве принимают участие представители региональных органов исполнительной власти", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрия Гужелю.

Участниками интенсива на базе центра "Машук" в Пятигорске стали представители десяти пилотных регионов - Архангельской, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Самарской, Томской и Тюменской областей, республик Мордовия, Татарстан и Чувашия. "Очень важно, чтобы они договорились о том, как они будут существовать дальше, как будут продолжать развивать свои регионы в единой большой системе", - приводятся в сообщении слова руководителя центра "Машук", заместителя гендиректора общества "Знание" Антона Серикова.

В ноябре 2023 года планируется запуск второй волны сообщества, в которую войдут еще до десяти регионов РФ. Команды будут иметь смешанный характер, состоять из местных жителей и тех, кто живет за пределами региона, но заинтересован в развитии малой родины.

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. За пять лет работы платформы участниками ее проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира.