В Госдуме разработали законопроект об отмене штрафа за самовольный ремонт дорог

Депутаты фракции "Новые люди" назвали абсурдными решения о штрафах россиянам, которые "делают за чиновников их работу"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым разработали и направили на заключение в правительство РФ законопроект об отмене административного штрафа за самовольный ремонт дорог. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе фракции.

Поправки предлагается внести в статью 12.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). В пояснительной записке к законопроекту указано, что по этой статье штрафуют за самовольный ремонт дорог. Сейчас по ней предусмотрены штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 25 тыс. рублей, а для юридических лиц - 300 тыс. рублей.

Парламентарии предлагают дополнить статью примечанием, по которому "административная ответственность, установленная настоящей статьей, не применяется в случае ремонта автомобильных дорог местного назначения или дорог на придомовой территории".

"Нас зачем-то приучают к тому, что инициатива наказуема. Это просто абсурдно - штрафовать людей, когда они делают за чиновников их работу. Всем нужны нормальные дороги здесь и сейчас, а не через пять лет, когда у местных властей дойдут руки. Понятно, что, когда люди заделывают ямы своими силами, это нельзя считать повреждением дорог. Наш законопроект исключит наказание за самостоятельный ремонт местных или придомовых дорог", - пояснил Даванков, слова которого приводит пресс-служба.