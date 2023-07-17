17 июля, 12:08

В парках Подмосковья с начала лета более 4 тыс. человек проверили свое здоровье

В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 25 городских округах, в том числе в Балашихе, Пушкино, Коломне и других

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. жителей Московской области проверили состояние своего здоровья в рамках региональной акции "Проверь здоровье в парке" с начала лета, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Забота о себе - это, прежде всего, регулярная диагностика, которая позволяет владеть информацией о своем здоровье, а в случае развития заболеваний - вовремя их выявлять. За лето возможностью проверить свое здоровье в парке воспользовались уже более 4 тыс. человек, в том числе более 650 - за прошедшие выходные", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В материале отмечается, что акция "Проверь здоровье в парке" проводится в Подмосковье с начала лета. В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 25 городских округах, в том числе в Балашихе, Пушкино, Коломне, Люберцах, Красногорске, Щелкове, Химках, Талдоме и других. 

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