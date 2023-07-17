В Москве проверили свыше 75% общедомовых счетчиков учета тепла

Также приняты и отработаны почти 2,2 тыс. заявок на обследование узлов учета, направленные через единый личный кабинет потребителя "МОЭК"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Работоспособность более 75% общедомовых приборов учета тепловой энергии в московских домах проверена в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"ПАО "МОЭК" проводит комплекс работ по подготовке к безаварийному прохождению нового отопительного сезона в Москве, в том числе проверку готовности узлов учета тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период. Специалисты "МОЭК" уже обследовали более 23 тыс. общедомовых теплосчетчиков в многоквартирных жилых домах (МКД)", - говорится в сообщении.

Кроме того, приняты и отработаны почти 2,2 тыс. заявок на обследование узлов учета, направленные через единый личный кабинет потребителя "МОЭК". Интерактивным функционалом в основном воспользовались потребители из категории "Прочие", управляющие производственными, офисными, складскими помещениями. По внутренним запросам эксплуатационных служб компании инспекторы управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов проверили более 1 тыс. узлов учета.

"Учитывая возрастающую нагрузку на сотрудников в период приемки домов к осенне-зимнему периоду, специалисты филиала №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" настоятельно рекомендуют управляющим организациям заблаговременно направлять заявки на проверку готовности узлов учета в МКД. Теплоснабжающая компания руководствуется в работе правилами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными постановлением правительства №1034", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно федеральному законодательству не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию узла учета потребитель должен предоставить в "МОЭК" полный пакет документов, в том числе согласованный проект узла учета, свидетельства о поверке приборов и датчиков, почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла.

"Управляющие компании должны для своих домов получить паспорт готовности к отопительному сезону не позднее 15 сентября, этот процесс контролируется в том числе городскими структурами. Чтобы сделать это в плановом режиме без риска очередей в начале осени, стоит направлять заявку прямо сейчас. Даже простое рассмотрение документации требует времени", - отметил директор филиала №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Андрей Дмитриевский, чьи слова приводит пресс-служба.