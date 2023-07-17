Суд отказался снять статус иноагента со Светланы Лады-Русь

Лада-Русь призывала к борьбе с действующей государственной властью России, выступала против СВО, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иностранного агента с основательницы партии "Воля", ликвидированной решением Верховного суда РФ в 2016 году, и секты "Путь к солнцу" Светланы Лады-Русь. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Суд отказал Светлане Ладе-Русь в удовлетворении ее иска к Минюсту РФ, в котором она оспаривала присвоенный ей статус иностранного агента", - сказали в суде.

Лада-Русь (до мая 2015 года носила фамилию Пеунова) призывала к борьбе с действующей государственной властью РФ, выступала против специальной военной операции на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом. Она проживает за пределами России и находится в федеральном и международном розыске. Минюст включил ее в перечень иностранных агентов в конце марта 2023 года.

В России она заочно арестована по уголовному делу о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ноябре 2015 года вместе с сообщницей она запугала и избила сотрудницу своей организации и получила от нее обманным путем 900 тыс. рублей.