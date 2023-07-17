На севере Москвы спасатели обследовали пригодные для купания водоемы

Проверку прошли такие зоны отдыха как "Левобережье", Большой Садовый пруд, пляж "Динамо" и Головинские пруды"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Спасатели обследовали пригодные для купания водоемы на севере Москвы. Об этом сообщает в понедельник префектура Северного административного округа столицы.

"Спасатели в третий раз провели обследование водоемов в зонах отдыха с купанием, расположенных на территории округа", - сказали в префектуре. В частности, отметили здесь, безопасность на водоемах округа обеспечивают работники трех поисково-спасательных станций московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в летний период им помогают спасатели Аварийно-спасательного отряда №2 столичного пожарно-спасательного центра.

"Водоемы в зонах отдыха с купанием проверяют трижды: в апреле водолазы обследуют дно, выявляют природный и бытовой мусор, также производится осмотр береговой линии, в мае проходит следующий этап - специалисты МГПСС и балансодержатели проводят очистку водоемов", - уточнили в префектуре. К середине купального сезона, в июле, проводится третье водолазное обследование. "На территории Северного округа находятся четыре зоны отдыха, которые проходят данную проверку - это "Левобережье", Большой Садовый пруд, пляж "Динамо" и Головинские пруды", - заключили в префектуре.