В СФ предложили усилить охрану Крымского моста антидроновым оружием и новыми системами ПРО

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, планируется также особый вид мероприятий, составляющих гостайну

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Охрана Крымского моста должна быть усилена, в том числе с помощью внедрения антидронового оружия, новейших противоракетных систем и специальных подводных защит. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Охрану Крымского моста как режимного объекта надо усиливать, в том числе через внедрение в практику новейших разработок антидронового оружия, а также новейших противоракетных систем и специальных подводных защит. Планируется и особый вид мероприятий, составляющих гостайну. Также необходимы мощные "удары возмездия" по критически важной, административной и военной инфраструктуре противника, дабы было неповадно продолжать провокации", - отметил Бондарев.

Он добавил, что в рамках работы комитета СФ по обороне и безопасности данное происшествие "будет рассмотрено и проанализировано". "Будут сделаны выводы, предложены взвешенные и продуманные действия, которые позволят в будущем уменьшить вероятность подобных терактов", - подчеркнул сенатор.

По его словам, ЧП на Крымском мосту надо оценивать как теракт со стороны Украины. "Неонацисты не прекращают попытки уничтожить инфраструктуру, соединяющую полуостров с материковой частью России. Уничтожение Каховской ГЭС, попытки спровоцировать ядерную катастрофу в Запорожье наглядно демонстрируют, что Киевский режим [президента Украины Владимира] Зеленского стал уже давно террористическим и угрожает не только России, но и всему Евразийскому региону", - считает Бондарев.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра остановили движение по мосту. Железнодорожное движение уже возобновили, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.