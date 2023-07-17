В Крыму лагеря провели заезды в штатном режиме

По информации правительства, обратно детей могут отправить по "зеленым коридорам"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Детские лагеря Крыма, где в воскресенье и понедельник началась третья смена, штатно провели заезды отдыхающих, обратно детей отправят поездами и автобусами по "зеленым коридорам", сообщили в понедельник в пресс-службе Совмина Крыма со ссылкой на вице-премьера Елену Романовскую.

"Организации отдыха и оздоровления работают в штатном режиме. По окончании смены перевозка детей к месту жительства будет осуществлена железнодорожным транспортом или автобусами. В случае осуществления перевозки детей автобусами в пунктах пропуска будет организован "зеленый коридор", - привела пресс-служба слова Романовской.

По информации властей, в Крым на отдых и оздоровление прибыло около 6 тыс. детей из других российских субъектов.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа.