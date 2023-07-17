В вольерном комплексе в Зеленограде родились двое детенышей лани

Сейчас в вольерном комплексе "Дом лани" проживают 11 особей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Двое детенышей появились у лани в вольерном комплексе в столичном Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

По предварительным оценкам, у ланей подрастают мальчик и девочка. Специалисты Мосприроды не тревожат животных, чтобы не подвергать их стрессу.

"Оленятам уже месяц, и они очень резвые и игривые, с удовольствием осваивают территорию вольерного комплекса. И мамы, и малыши здоровы, веселы и вполне довольны жизнью. Крошки-лани - отличные маскировщики: заметить их среди травы и деревьев непросто. Это умение в дикой природе необходимо: оно помогает им спасаться от хищников. Однако маленькие обитатели "Дома лани" охотно показываются посетителям вольерного комплекса, поэтому наблюдать за ними - сплошное удовольствие", - добавили в департаменте.

Так, теперь в вольерном комплексе "Дом лани" проживают 11 особей: шесть взрослых ланей, из которых два самца (Яшка и Дзюба) и четыре самки (Маша, Даша, Глаша и Месси), три годовалых самца и два детеныша. Также в вольерном комплексе обитают фазаны (королевский, серебряный, золотой), домашние куры, индюки, цесарки, мускусные утки и кролики.

"Специалисты Мосприроды приглашают всех желающих посетить вольерный комплекс и полюбоваться на дружную семью ланей и других животных. Но стоит помнить о бережном отношении к животным: не беспокойте малышей, не кричите и не шумите, тогда лани не будут бояться присутствия любознательных гостей и посещение вольерного комплекса станет настоящим праздником. В гости можно прийти не с пустыми руками: лани обрадуются угощению. В качестве гостинцев подойдут: яблоки и фундук; каштаны и желуди (осенью и зимой). Принесенные лакомства нужно положить в специальный сундучок, стоящий при входе в вольерный комплекс. Специалисты Мосприроды подготовят вкусности и угостят ими ланей в качестве дополнения к основному рациону", - заключили в пресс-службе.

Вольерный комплекс расположен по адресу: Зеленоград, Никольский проезд, за домом 2. Проезд из Москвы на автобусе 400Э от ст. метро "Ховрино" до остановки "Московский проспект", далее пешком. Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00 (последний понедельник месяца - санитарный день).