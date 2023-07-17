В Таджикистане с 2025 года запретят использование полиэтиленовых пакетов тоньше 15 микрон

Власти республики также примут меры для увеличения производства тары из картона, бумаги, ткани и биоразлагаемых полимерных материалов

ДУШАНБЕ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Таджикистана с 1 января 2025 года запретят использование в республике полиэтиленовых пакетов тоньше 15 микрон. Об этом сообщил замначальника управления госконтроля над охраной земельных ресурсов, полезных ископаемых и обращения с отходами комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Наим Нематзода.

"С 1 января 2025 года в Таджикистане запретят ввоз и использование пакетов из полимеров этилена толщиной до 15 микрон", - цитирует его агентство Khovar.

Чиновник отметил, что власти республики примут меры для увеличения производства тары из картона, бумаги, ткани и биоразлагаемых полимерных материалов. Для этого в Таджикистане освободят от обязательных платежей за загрязнение окружающей среды предприятия, которые занимаются производством экологичной тары, а также торговые центры, которые откажутся от продажи полиэтиленовых пакетов.

Пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон считаются наиболее опасными для экологии, так как они быстрее приходят в негодность и реже перерабатываются.