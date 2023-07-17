Сын Ивана Краско рассказал о состоянии отца

Актера переведут из реанимации в одно из отделений центра Алмазова в связи с нормализацией его состояния, сообщил Федор Краско

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного в Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, сегодня переведут из реанимации в одно из отделений центра Алмазова в связи с нормализацией его состояния, сообщил ТАСС в понедельник его сын Федор Краско.

"Сегодня переводят [из реанимации], во сколько точно - не знаю, - сказал собеседник агентства. - Состояние уже нормализовалось".

Как ранее сообщил ТАСС концертный директор артиста Вячеслав Смородинов, Краско стало плохо в минувший четверг, когда он находился на даче в Ленинградской области. Он был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава России, где его поместили в реанимацию и прооперировали. В субботу помощница Краско Дарья Пашкова сообщала об улучшении его самочувствия.

Краско - артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. В сентябре прошлого года он отметил свое 92-летие. Более полувека Краско служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.