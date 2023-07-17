17 июля, 12:32

Иркутская область в 2023 году намерена обновить оснащение 18 ФАПов

На эти цели в бюджете региона предусмотрели 28,2 млн рублей

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. В Иркутской области в 2023 году планируют обновить оснащение 18 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи президента России Владимира Путина с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым. Глава государства на встрече обратил внимание губернатора на состояние медицины в селах, в частности, на оборудование ФАПов.

"В 2023 году на оснащение 18 ФАПов в региональном бюджете предусмотрено 28,2 млн рублей. В прошлом году за счет областных средств - около 38,2 млн рублей - оснастили 15 врачебных амбулаторий", - говорится в сообщении.

Кобзев сообщил, что регион не только участвует в национальном проекте "Здравоохранение", но и реализует областную программу "Модернизация первичного звена здравоохранения". "По оборудованию мы добавляем за счет областного бюджета. Если у нас идет за счет модернизации приобретение ФАПов, то все имущество мы включаем за счет областного бюджета. У нас есть своя программа модернизации, и здесь идет комплектность", - доложил Кобзев президенту.

Он также рассказал Путину о планах по строительству в Иркутске нового здания для детской областной клинической больницы и пригласил главу государства познакомиться с проектом. "Очень важный проект, он в центре города будет располагаться. Я думаю, что это будет хорошая поддержка. Мы заявились, [министр здравоохранения России] Михаил Альбертович [Мурашко] нас тоже поддерживает. Ждем проектного решения", - сообщил Кобзев. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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