Комитет Думы одобрил поправку о приоритетной опеке над сиротой близким родственником

В частности, инициатива разрешает устанавливать предварительную опеку над детьми, находящимися во временных учреждениях

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в понедельник рекомендовал депутатам принять во втором чтении поправки, которые дают близким родственникам ребенка-сироты приоритетное право опеки над ним. Кроме того, документ разрешает устанавливать предварительную опеку над детьми, находящимися во временных учреждениях, рассказал журналистам председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Поправки рекомендуется внести в законопроект, который устанавливает социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними. Документ внесло на рассмотрение палаты в ноябре 2022 года правительство РФ, 29 июня документ был принят в первом чтении.

"Между первым и вторым чтением была проведена большая работа. Рабочая группа одобрила большинство предложений, которые были у депутатов, в том числе приоритетность [опеки] для близких родственников, бабушек и дедушек, в том числе необязательность прохождения близким родственником процедур подготовки, исследования", - сообщил Метелев.

Он добавил, что также была одобрена поправка, соавтором которой он является, касающаяся бесстатусных детей-сирот. Такие дети живут во временных учреждениях, поскольку родители от них отказались, но при этом не лишены судом родительских прав. "Они (дети - прим. ТАСС) лишены всех государственных гарантий, и их нельзя взять под предварительную опеку. Поправка, которую мы внесли, позволяет органам опеки принять решение о передаче под предварительную опеку таких детей с согласия родителей. Раньше органы опеки боялись это делать, предполагая, что у них нет соответствующих прав", - отметил парламентарий.

Ранее в законопроект была внесена поправка, исключающая необходимость предоставлять к заявлению об усыновлении документы, подтверждающее пригодность жилья опекунов для проживания. Кроме того, была исключена обязанность близких родственников, желающих принять на воспитание в свою семью, проходить подготовку по программе приемных родителей. Также была исключена норма, запрещающая повторное усыновление в течение года.