В Сербии объявили красный уровень опасности из-за экстремально высоких температур

Днем они достигают 40 градусов по Цельсию

БЕЛГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Сербский республиканский гидрометеорологический институт (РГИ) оповестил население в понедельник о красном уровне опасности по всей стране из-за сохраняющейся дневной температуры в 40 градусов по Цельсию.

"Сегодня (17 июля) будет самый жаркий день на этой неделе с максимальной температурой от 37 до 40 °C. Прогнозируемые дневные максимумы во вторник (18 июля) составляют от 33 до 37 градусов, - отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник. - Со среды (19.07) наиболее жарко будет на юге страны, где при преимущественно солнечной погоде максимальные температуры в большинстве мест будут достигать от 34 до 38 градусов, а местами до 40".

Согласно характеристике красного уровня погодной опасности, высшего из четырех, РГИ отмечает, что наблюдаются "чрезвычайно опасные погодные условия", в связи с чем "в опасности находятся жизни животных и людей", а также возможны проблемы в республике с электроснабжением и транспортной инфраструктурой. Отдельно указывается на то, что сохраняются "чрезвычайно благоприятные погодные условия для лесных и других пожаров".

Ранее ведомство сообщало, что максимальная дневная температура в 40 градусов сохранится в стране минимум до 20 июля.

По данным газеты "Вечерне новости", правительство Сербии ранее разослало работодателям в стране рекомендации, направленные на снижение риска для здоровья граждан, согласно которым необходимо минимизировать деятельность работников под открытым небом в дневные часы, организовать посменную деятельность, а также дополнительно проинструктировать персонал по вопросам оказания первой помощи.